Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gökdelenler, dev Türk bayraklarıyla donatıldı
[Fotoğraf: DHA]
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Maslak'ta bulunan gökdelenler kırmızı beyaza büründü. Türk bayraklarıyla donanan gökdelenler havadan görüntülendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donandı.
Kırmızı beyaza bürünen gökdelenlerin oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.
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