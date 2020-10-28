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İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen 11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'na Sağlık Bakanı Koca başkanlık yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da toplantıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, filyasyon ekiplerinin dünyaya örnek bir çalışma yaptığı belirterek, "Güç bizde; önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz" sözlerini kullandı.
11’inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantımızı Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca başkanlığında gerçekleştiriyoruz.#Filyasyon ekiplerimiz dünyaya örnek bir çalışma yapıyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 28, 2020
Güç bizde;
Önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz!
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Etiketler: Koronavirüs Fahrettin KocaSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 16:41
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