Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın bugün bir kez daha Azerbaycan'ın Berde kentindeki sivilleri hedef aldığı füzeli saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ermenistan’ın genç, yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü alçak saldırıların telin edidiği belirtilerek, "Ermenistan’ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür" denildi.

Ermenistan yönetiminin işgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvurduğu, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket ettiğine dikkat çekildi:

"Savaş suçları listesinde bir utanç vesikası"

"Bu son saldırı Ermenistan’ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır. Başta Minsk Grubu eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan’a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanı çoktan gelmiştir."