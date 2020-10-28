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Tüm minarelerden salavatlar yükseldi
[Süleymaniye Camii / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerin hoparlörlerinden salavat sesleri yükseldi.
Mevlit Kandili münasebetiyle yurttaki tüm camilerde salavat okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlarda, Hazreti Muhammed'in manevi şahsiyetini selamlama anlamına gelen salavat sesi, saat 21.00 itibarıyla cami hoparlörlerinden yükseldi.
Salavatın okunmasının ardından hoparlörden Mevlit Kandili'nin islam alemine sağlık ve barış getirilmesi temennisinde bulunuldu.
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