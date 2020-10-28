Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrısına destek sürüyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu da Fransız mallarını boykot konusunda harekete geçti.

'Fransız menşeli ürünleri kullanmayacağız'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fransız menşeli maya ve katkı maddesi kullanılmamaktadır diye tüm odalarımıza genelge yaparak fırıncı esnafımızın kesinlikle Fransız menşeli ürün kullanılmaması konusunda gerekli hassasiyeti göstericez. Fransız ürünlerini boykot noktasında Türk fırıncı esnafı da elinden gelen desteği dün nasıl verdiyse bugün de verecektir."

"Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın alınmayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman kadınlar, kılık kıyafetlerinden dolayı sokakta, çarşıda, otobüste, vapurda ya hakarete ya da fiili tacize uğruyor. Müslüman çocukların hiç olmadık bahanelerle eğitim, öğretim hakları ellerinden alınıyor. Gün geçmiyor ki Müslümanlara ait bir ibadethaneye, mescide, derneğe yapılan saldırı haberini almayalım. Son olarak Almanya ve Avustralya. Daha önce Avustralya'da büyük bir felaketi görmüştük. Şimdi yine ibadethanelere, oralarda saldırı gördük. Aynı şeyi, Almanya'da gördük. Ben buradan, Şansölye Merkel'e de sesleniyorum, hani sizde dini özgürlük vardı? Hani sizde, din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis, camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye? Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda bu yok."