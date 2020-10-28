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Pençe-Kaplan Operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine giriliyor.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Bu kapsamda, teröristlerce kullanılan mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda, iki keskin nişancı tüfeği, 14 el yapımı patlayıcı, 3 el bombası, 3 mayın, 19 düzenek, 48 elektrikli fünye, çeşitli çap ve özelliklerde 886 mühimmat, bir gece görüş dürbünü, bir jeneratör, bir oksijen tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:51
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