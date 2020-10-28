Ağrı’da 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı.

Kararda amca Yusuf Aydemir'in, Leyla'nın ağlamaması için küçük oğlunu yanına alarak 4 yaşındaki kızı evin önünden uzaklaştırdığı belirtildi. Daha sonra husumetli olduğu ağabeyine götürerek tehdit amacıyla 4 yaşındaki Leyla'yı sakladığı ve olayın adli boyuta ulaşmasından korkarak, Leyla’yı sakladığı yerden çıkarmadığı ifade edilen Yusuf Aydemir'in, minik kızın orada hayatını kaybetmesine neden olduğu aktarıldı.

Olayın ardından Yusuf Aydemir'in Leyla'yı, bir süre serin yerde beklettiği, daha sonra dereye attığı vurgulandı.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi amca Aydemir'e "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl hapis cezası vermişti.

