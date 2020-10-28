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Erdoğan ve Putin İdlib ile Karabağ'ı görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in İdlib ve Karabağ konularını görüştüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmenin detayını Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, iki liderin görüşmesinde İdlib saldırıları ile Dağlık Karabağ konusunun gündeme geldiğini belirtti.
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede de aynı konuların masada olduğunu söyledi.
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