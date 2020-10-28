YTB Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya’nın güneydoğusundaki Radoviş'e bağlı Yörük Türkleri'nin yaşadığı Kocalı, Alikoç ve Pırnalı köylerini ziyaret etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar 130 öğrencinin ilkokul eğitimlerini burada aldığını belirten YTB Başkanı Eren, burada Türkçe eğitim alındığını kaydetti.

Eren, “Türkçe eğitim alıyorlar. Kendi Türk kimliklerini, öz kültürlerini, milli ve manevi değerlerini öğreniyorlar ve böyle büyüyor çocuklarımız, kardeşlerimiz. Hepimizin çocuğu bu çocuklar” diye konuştu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Projelerimizle soydaşlarımızın yanındayız"

Ziyaret edilen bölgede ciddi sayıda soydaşın yaşadığını aktaran YTB Başkanı Eren, YTB’nin her zaman soydaşlara desteğinin devam edeceğini söyledi.

Çok farklı projelerle Kuzey Makedonya'daki soydaşların her zaman yanında olacaklarını ifade eden Abdullah Eren, “Çocuklarımıza, yavrularımıza kırtasiye hediyesi getirdik. Hem onları dağıttık hem de pandemi olsa dahi buralara gelmek istedik” dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Faaliyet ve hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz"

Soydaşların, karşılanması gereken talepleri olduğuna dikkat çeken Eren, şunları kaydetti:

“Siyasette varlar, sivil toplumda varlar, bu ülkeye katkı sağlıyorlar, dolayısıyla birtakım talepleri de var. Hem eksikleri yerinde görmek hem kardeşlerimize hediyeleri getirmek hem de bundan önce yaptığımız projeyi yerinde incelemek için bu bölgeye geldik. İnşallah faaliyet ve hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Abdullah Eren K. Makedonya ziyaretinde Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle gerçekleştirilen “Okulların İnşasından Nesillerin İnşasına” isimli kitap projesinin Üsküp’de gerçekleştirilen tanıtım törenine de katıldı.