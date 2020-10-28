Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Charlie Hebdo yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.
Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Anlaksız yayın büyük tepki topladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Charlie Hebdo'nun derginin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:09
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığından İslam karşıtlığına karşı ortak mücadele çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz