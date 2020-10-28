Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."

Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız!



İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum.

Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 27, 2020

Altun'dan Charlie Hebdo'nun karikatürüne sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Charlie Hebdo dergisini kınayan Altun, şunları kaydetti:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor! Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayımladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür."

"Tüm edepsizlikleriyle liderimizi hedef alıyor"

Türkiye'nin sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

"Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin dünya çapında milyonlarca mülteciye kapılarını açmasını sağlayarak son dönemdeki en insani lider olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını bile oynatmayanlar şimdi de tüm edepsizlikleriyle liderimizi hedef alıyor.

Yine de ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve Yahudi düşmanı tahrikler bizi aynı şekilde karşılık vermeye kışkırtamayacak. Bir mağduriyet üzerinden verilmeye çalışılan gözdağına ve provokasyonlarınıza boyun eğmeyi reddediyoruz. Kültürümüze yönelik bu tür sorumsuz ve budalaca saldırılar, yalnızca ırkçılığı ve ayrımcılığı besleyecektir. Tüm aklı başında Avrupalı dostları bu tür bir ilkel kültürel ırkçılık, entelektüel kısırlık ve medeniyetsiz söylemle mücadele etmeye çağırıyoruz."

Adalet Bakanı Gül'den Charlie Hebdo dergisine kınama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 27, 2020

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."

Kalın'dan Charlie Hebdo dergisine kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kalın, Twitter hesabıdan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir."

İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret eden İbrahim Kalın, "sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye" davet etti.

Çelik: Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır

Fransız dergisine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır" ifadesini kullandı.

Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 28, 2020

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığının masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edeceğini kaydetti. İnançlara saygılı olan herkesi söz konusu nefret yayınını lanetlemeye çağırdı.