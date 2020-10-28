Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeyle birlikte, verimli araziler üzerine hobi bahçesi kurulamayacak. Verimli arazileri satanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Satış yapanlara ve tüzel kişilere idari para cezası verilecek.

Taklit ve tağşişli gıdaları üretip satanlara 500 bin liraya kadar ceza verilecek.

İzinsiz ve ruhsatsız bahçelere metrekare başına ceza verilecek.