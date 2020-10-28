Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayını dolayısıyla Charlie Hebdo'ya başlatılan soruşturma ile ilgili soruya, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde de bunun diplomatik ve hukuki sürecini takip edeceğiz" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin çağrılmasına gerek yok"

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Çavuşoğlu, "Büyükelçimizin çağrılmasına gerek yok. Zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda geri çağrılacak bir durum yok" diye konuştu.

Çavuşoğlu, İdlib saldırılarına ilişkin başka bir soruya ise kendisinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib, Dağlık Karabağ ve diğer konuları telefonda görüştüklerini söyledi.

Çavuşoğlu'ndan "Bir zamanlar Fransa" paylaşımı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Bir zamanlar Fransa" notuyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın 8 Şubat 2006'da Hz. Muhammed karikatürleri olayı kapsamında basın özgürlüğü ve dini inançlara saygıya dair açıklamasını Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaştı.

Chirac'ın söz konusu açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Karikatürler ve Müslüman dünyasında yarattıkları tepkilerle ilgili olarak, ifade özgürlüğünün Cumhuriyet'in temellerinden biri olmakla beraber aynı zamanda hoşgörü ve tüm inançlara saygı değerlerine dayanmakta olduğunu hatırlatırım. Başkalarının inançlarını ve özellikle de dini inançlarını yaralayabilecek her şeyden kaçınılmalıdır. İfade özgürlüğü sorumluluk ruhuyla kullanılmalıdır. Tutkuları tehlikeli bir şekilde körükleyebilecek tüm bariz kışkırtmaları kınıyorum."