İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekili Ümit Özdağ tarafından FETÖ'cü olduğu iddia edilen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Avukatlarım, savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi bildirdiler" ifadelerini kullandı.

İstanbul milletvekili Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında, Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürmüş, Kavuncu ise, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

