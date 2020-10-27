İyi Parti'deki FETÖ tartışması yargıda ancak parti içindeki yankıları sürüyor. İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürmüştü.

Özdağ'ın partiden ihracını isteyen 81 il başkanı Ankara'ya geldi. İl Başkanları, iddiayı ortaya atan Özdağ'ın partiden ihracı için genel merkeze dilekçe verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yargı sürecini bekleyeceğinin işaretini vermişti. Toplanan dilekçelerin ardından gözler şimdi tekrar parti yönetiminde.

Bu hafta yapılması planlanan Başkanlık Divanı toplantısında Özdağ'ın iddiaları ile hakkındaki ihraç isteminin değerlendirilmesi bekleniyor.