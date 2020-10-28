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Danimarka Büyükelçisi Annan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Annan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Annan'ın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 17:41
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