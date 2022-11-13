Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin dezenformatif paylaşımlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medyadaki dezenformatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 kişinin öldüğü 38 kişinin de hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.
Etiketler: İstanbul Son Dakika
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