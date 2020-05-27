Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.
15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle donatıldı.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:42
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