Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 43 test yapıldı. Bu kapsamda 1035 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 34 hasta vefat etti, 1286 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, toplam vaka sayısı 159 bin 797, toplam vefat sayısı 4 bin 431, toplam yoğun bakım hasta sayısı 732, toplam entübe hasta sayısı 331, toplam iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir." dedi.