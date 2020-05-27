Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, dünya çapında etkili olan COVID-19 pandemisinin havaalanlarında yayılımını önlemek amacıyla “Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi” yayımlandı.

Genelgenin amacı, havayolu taşımacılığının başlayacak olmasından dolayı, yaşanabilecek yeni vakaların azaltılması, bulaş riskinin ortadan kaldırılmasını teminen Havaalanı İşletmecilerinin gerekli tedbirleri almasının sağlanması ve havayolu taşımacılığı ile seyahat edecek vatandaşlarımız ile bu sektörde hizmet veren sektör çalışanlarının sağlıklarının korunması.

Genelge içerisinde, havaalanı işletmecileri, terminal kuruluşları, yer hizmetleri kuruluşları, havaalanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere, her bir kurum/kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirler belirlendi. Genelgede belirlenmiş gereklilikleri sağlayan havaalanı işletmecilerine, yapılacak olan denetim ve yerinde incelemeler sonucunda Pandemi Sertifikası verilecek.

Bu sertifika aynı zamanda muhatap ülke ve havayolları ile de paylaşılacak olup havaalanlarında COVID-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak.

Genelgeye göre, uçuşlarda kabin bagajı kabul edilmeyecek, kabul edilecek eşyaların dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları ile sınırlı olacak. Diğer her türlü eşya check-in işlemi sırasında bagaja verilecek.

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