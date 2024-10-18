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TRT Haber 18.10.2024 19:19

İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili açıklama yaptı: 

"İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır.

47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5’i tutuklanmış ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."
 

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