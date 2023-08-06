İstanbul'da kentsel dönüşüm asrın felaketinden sonra hız kazandı

Çarpık kentleşme, yaşlanan yapı stoku ve artan nüfus...

Olası Marmara depremine karşı hazırlıklar sürüyor.

Megakentte 1,5 milyon konutun yenilenmesi planlanıyor

İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hız kazandı.

Megakentte yaklaşık 6,5 milyon konut ve 1 milyon 200 bine yakın iş yeri ile bağımsız bölüm bulunuyor. Konutların ise 1,5 milyonunun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Yüzyılın Dönüşümü Projesi kapsamında pilot bölge İstanbul seçildi.

Projeye göre 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini ise Avrupa yakasında yer alan yapıla, rezerv alana taşınacak. Kalan 500 bin konut ise yerinde dönüştürülecek.

Hedeflenen süre ise 5 yıl.

İstanbul'un dönüşümü sürüyor

Kentin 39 ilçesinde, 188 farklı alanda hali hazırda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı.

Yaşlanan yapı stokuna bakıldığında ise bazı ilçeler dikkat çekiyor.

99 öncesi inşa edilen yapıların yoğunlukta olduğu ilçeler ise şöyle; Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar, Üsküdar, Fatih gibi ilçeler ön plana çıkıyor.

Bu noktada belediyelere düşen sorumluluk büyük...

Hem bakanlık, hem yerel yönetimlerle hem de özel sektörden başlatılan pek çok proje yürütülüyor. Başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasına ise vatandaşın ilgisi yoğun.

118 bin konutta kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Şu anda 93 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüm çalışmaları ise devam ediyor. Konutların 118 binin de ise kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. İmar planları, yapılar ve mutabakatlar inceleniyor.