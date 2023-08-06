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Gündem
TRT Haber 06.08.2023 12:11

İstanbul'da kentsel dönüşüm asrın felaketinden sonra hız kazandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam 6 ay geçti. Başlatılan "Yüzyılın Dönüşümü" projesiyle de pek çok ilde süren kentsel dönüşüm projeleri hız kazandı. Pilot bölge seçilen İstanbul'da hangi çalışmalar yürütülüyor, en çok risk oluşturan ilçeler hangileri, "Yarısı Bizden" kampanyasına talep nasıl ve konutlar nasıl dönüştürülecek?

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Çarpık kentleşme, yaşlanan yapı stoku ve artan nüfus...

Olası Marmara depremine karşı hazırlıklar sürüyor.

Megakentte 1,5 milyon konutun yenilenmesi planlanıyor

İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hız kazandı.

Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023
Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023

Megakentte yaklaşık 6,5 milyon konut ve 1 milyon 200 bine yakın iş yeri ile bağımsız bölüm bulunuyor. Konutların ise 1,5 milyonunun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Yüzyılın Dönüşümü Projesi kapsamında pilot bölge İstanbul seçildi.

Projeye göre 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini ise Avrupa yakasında yer alan yapıla, rezerv alana taşınacak. Kalan 500 bin konut ise yerinde dönüştürülecek.
Hedeflenen süre ise 5 yıl.

İstanbul'un dönüşümü sürüyor

Kentin 39 ilçesinde, 188 farklı alanda hali hazırda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı.

Yaşlanan yapı stokuna bakıldığında ise bazı ilçeler dikkat çekiyor.

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: 1 yılda 319 bin konut inşa edilecek
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: 1 yılda 319 bin konut inşa edilecek

99 öncesi inşa edilen yapıların yoğunlukta olduğu ilçeler ise şöyle; Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar, Üsküdar, Fatih gibi ilçeler ön plana çıkıyor.

Bu noktada belediyelere düşen sorumluluk büyük...

Hem bakanlık, hem yerel yönetimlerle hem de özel sektörden başlatılan pek çok proje yürütülüyor. Başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasına ise vatandaşın ilgisi yoğun.

118 bin konutta kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Şu anda 93 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüm çalışmaları ise devam ediyor. Konutların 118 binin de ise kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. İmar planları, yapılar ve mutabakatlar inceleniyor. 

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem İstanbul Kentsel Dönüşüm
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