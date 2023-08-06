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Gündem
TRT Haber 06.08.2023 15:35

Asrın felaketinde Osmaniye'de 1010 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500 kişi yaralandı

Osmaniye 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan kentler arasında. Asrın felaketinde kentte 273 bina yıkıldı, 8 bin 809 bina ise ağır hasar gördü. Osmaniye'de 1010 kişi hayatını kaybetti. Geçici konaklama merkezinde 6 bin 120 kişi yeni yaşamlarına alışmaya çalışıyor. İnşa edilen 12 bin 243 kalıcı konut da eylül ayında hak sahiplerine verilecek.

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Asrın felaketinde ağır hasar gördü. 1010 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500 kişi yaralandı.

Osmaniye asrın felaketinin yaşandığı gün olan 6 Şubat sabahına şiddetli sarsıntı ile uyandı.

Kentte merkezde Esenevler, Rauf Orbay, Rahime Hatun mahalleleri ile Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli ilçelerinde yıkım yaşandı.

Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023
Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023

Kent genelinde 8 bin 809'u ağır hasarlı olmak üzere 26 bin ev hasar gördü

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremlerin ardından ilk anda 273 binanın yıkıldığını belirterek, "527 acil yıkılacak bina var, 8 bin 809 ağır hasarlı, 1094 de orta hasarlı. Bağımsız bölüm olarak bu 26 bine tekabül ediyor" dedi.

Arama kurtarma ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için harekete geçti. Gönüllülerin de destek verdiği çalışmalarda 500 kişi yıkıntıların arasından çıkarıldı.

Yaralılar başta Adana olmak üzere çevre kentlerde tedavi altına alındı.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

6 bin 120 kişi konteynerde kalıyor

Osmaniye'de afetzedelere başta gıda, hijyen ve kıyafet olmak üzere 3 milyon 500 bin parça insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Kentte evi ve iş yeri zarar görenlere 1 milyar 528 milyon 380 bin lira yardım yapıldı. Çadırda kalan depremzedelerin tamamı Karaçay Geçici Konaklama Merkezindeki konteynerlere yerleştirildi.

Osmaniye Geçici Konaklama Merkezi'nde 6 bin 120 kişi yaşıyor.

 Konteyner kentte ibadethane, market, kütüphane ve park gibi sosyal mekanlarda depremzedelere hizmet veriyor.

12 bin 243 kalıcı konut eylülde hak sahiplerine teslim edilecek

Kentteki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri bu ay içinde tamamlanacak.

Osmaniye'deki kalıcı konutlar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde inşa ediliyor. 12 bin 243 kalıcı konut, eylül ayı içinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Haber: Hakan Özdemir

Kamera: Çağlar Öztürk

Kurgu: Enes Peri

Grafik: Ayhan Akgün

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