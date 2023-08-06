Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: 1 yılda 319 bin konut inşa edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından bölgede hayatın normale dönmesi için bütün imkanlarını seferber eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet bölgesinin yeniden ihya ve inşa çalışmalarına 6 aydır yoğun şekilde devam ediyor.

Bakan Mehmet Özhaseki, bölgede yapılacak olan toplam 850 bin bağımsız bölümden temeli atılarak yapımına başlanılan 180 bin konutun inşaatının hızla yükseldiğini bildirdi. Özhaseki, bölgenin hızla ayağa kaldırılması için başlattıkları ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine ise başvuruların ise 155 bin 293 ulaştığını belirtti.

"‘Yerinde Dönüşüm’ ile 11 şehrimize; güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ay geçtiğini hatırlatarak bu süreçte yapılan çalışmaları anlattı.

Bakan Özhaseki, “Devletimiz afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de ‘Yerinde Dönüşüm’ ile 11 şehrimize; güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Başvuru sayısı şu an itibarıyla; 132 bin 394’ü konut, 22 bin 899’u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293’e ulaştı. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz” İfadelerine yer verdi.

850 bin bağımsız bölüm yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasar tespit çalışmalarında depremde yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine 680 bini konut ve köy evi, 170 bini de ticari alan olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız bölüm yapılması gerektiğini belirledi. Bu doğrultu da depremzedeleri bir an önce sağlam ve güvenli konutlara kavuşturmak için hemen hemen harekete geçen Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle sahada ilk etapta ihalesi tamamlanan 180 bin konut ve köy evi yapımına başladı. 8-9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı konutlar inşa eden Bakanlık, temeli atılan konutları en kısa sürede tamamlayıp hak sahiplerine teslim edecek.

[Grafik: TRT Haber]

Kalıcı konutların inşaatı hızla yükseliyor

İhaleleri tamamlanan ve temeli atılan konutların inşaatları hızla yükseliyor.

Depremde yıkıma uğrayan şehirlerde yapılacak olan 680 bin konut ve köy evi ile inşaatı devam edenlerin illere göre dağılımı ise şöyle:

Adana’da; toplamda 21 bin 21 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 3 bin 638 konutun yapımına başlanıldı. 5 bin 239 konutun da ihalesi tamamlandı ve en kısa sürede inşaatına başlanılacak.

Adıyaman’da ise, toplamda 64 bin 811 konut ve köy evi yapılacak. Bunlardan temeli atılan 4 bin 629 konutun yapımı sürüyor. İhalesi gerçekleştirilen bin 425 konutun inşaatına ise kısa sürede başlanılacak.

Diyarbakır’da toplamda 21 bin 712 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 6 bin 278 konutun yapımına başlanılırken 3 bin 14 konutun da ihalesi gerçekleştirildi. Bu konutların da yakın zamanda inşaatına başlanılacak.

Elazığ’da toplamda yapılacak 20 bin 261 konut ve köy evinden temeli atılan 2 bin 936’sının yapımı sürüyor. 3 bin 643 konutun da ihalesi gerçekleştirildi ve inşaatına başlanılması bekleniliyor.

Gaziantep’te ise, toplamda 41 bin 922 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan temeli atılan 20 bin 319 konutun yapımı devam ediyor. 3 bin 829 konutun da ihalesi gerçekleştirildi ve yakın zamanda inşaatına başlanılacak.

Kahramanmaraş’ta toplam 112 bin 414 konut ve köy evi inşa edilecek. Temeli atılan 24 bin 321 konutun inşaatı hızla yükseliyor. İhalesi gerçekleştirilen 18 bin 873 konutun inşaatına da kısa zamanda başlanılacak.

Malatya’da ise, 103 bin 19 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 14 bin 338 konutun yapımına başlanıldı. 9 bin 331 konutun ise ihalesi gerçekleştirildi, yakında inşaatına başlanılacak.

Hatay’da toplam 254 bin 195 konut ve köy evi yapılacak. İnşaatına başlanılan 33 bin 971 konutun yapımı sürüyor. 19 bin 988 konutun da ihalesi yapıldı, inşaatı kısa zamanda başlayacak.

Kilis’te toplam 3 bin 361 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan bin 854 konutun yapımına başlandı. 120 konutun da ihalesi gerçekleştirildi, kısa sürede inşaatına başlanılacak.

Osmaniye’de ise 20 bin 502 konut ve köy evi yapılacak. Temeli atılan 4 bin 892’sinin yapımı devam ediyor. İhalesi biten 639 konutun inşaatına da yakında başlanılacak.

Şanlıurfa’da da toplamda 16 bin 782 konut ve köy evi inşa edilecek. 5 bin 715 konutun inşaatı başlatıldı ve çalışmalara hızla devam ediliyor. 3 bin 491 konutun da ihalesi yapıldı, inşaatına ise kısa zamanda başlanılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem felaketinin ardından şehir merkezlerindeki enkaz yığınlarının kaldırılma sürecinde vakit kaybetmemek adına ilk etapta köy evlerinin inşa sürecini başlattı. Deprem bölgesinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce yöresel mimariye uygun olarak 143 bin 271 köy evi yapılacak. Bunlardan 37 bin 129 köy evinin ihale süreci tamamlandı. Şu ana kadar; Adıyaman’da 24 köyde 971, Diyarbakır’da 4 köyde 49, Gaziantep’te 35 köyde 1104, Hatay’da 21 köyde 1096, Kahramanmaraş’ta 50 köyde 2 bin 644, Kilis’te 8 köyde 168, Malatya’da 49 köyde 2 bin 76, Osmaniye’de 3 köyde 164, Şanlıurfa’da 2 köyde 67 köy evi olmak üzere toplamda 8 bin 339 köy evinde yapım çalışmaları devam ediyor. Deprem konutları yöresel mimariye uygun ve az katlı olarak inşa ediliyor.

‘Yerinde Dönüşüm’le merkezler ayağa kalkacak

Bu çalışmalar devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afet bölgesini bir an önce ayağa kaldırılması için ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini hayata geçirdi. 500 bin lira hibe ve 800 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile vatandaşlar evlerini yerinde dönüştürebilme imkanına erişti. Afetzedeler, bu projeyle doğup büyüdükleri yerden ayrılmadan, ödeme kolaylığıyla yeni evlerine kavuşacaklar.

‘Yerinde Dönüşüm’e 155 bin 293 başvuru

Deprem bölgesinin inşa ve ihya çalışmalarını hızla gerçekleştirmek için başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi vatandaşlar tarafından yoğun talep her geçen gün rekor sayılara ulaştı. ‘Yerinde Dönüşüm’ü isteyen depremzedelerin sayısı Başvuru sayısı şu an itibarıyla; 132 bin 394’ü konut, 22 bin 899’u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293’e ulaştı. Projeye başvuru sayısı sürekli artmaya devam ediyor.

Grafik: Ayhan Akgün



