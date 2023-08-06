Depremler sonrası DASK'ta ödenen tutar 31 milyar lirayı aştı

Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Bu süreçte kurum, kuruluş ve Türk halkı, depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu.

Bölgeye destekler sürüyor. Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) da bu sürecin en önemli bileşenlerinden biri konumunda.

DASK ödemeleri devam ediyor

DASK, hasar ihbar sayısının 586 bine ulaştığını açıkladı. 530 bin dosyanın işlemi tamamlandı.

İşlemi devam 23 bin dosya ve 33 bin de eksik evraklı dosya bulunuyor. Tazminat ödeme tutarı ise 31 milyar liranın üzerinde.

DASK yaptırırken metrekare bilgisi önem taşıyor

Asrın felaketi sonrası DASK'ın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Zorunlu deprem sigortası yaptırırken doğru beyanda bulunmak oldukça önemli.

Eksik beyanda bulunanlar ise yaşanacak afetler sonrasında eksik tazminat alma riskiyle karşı karşıya.

Türk Reasürans Genel Müdürü ve DASK Teknik İşletmecisi Selva Eren, "Sigortalarını, yaptıkları aracı kurumlar üzerinden mutlak suretle doğru telefon numaralarını, doğru iletişim bilgilerinin mutlaka poliçenin üzerinde olmasına dikkat etmeleri gerçekten çok önemli. Metrekare bilgisinin mutlaka birebir doğru olması, gerçek metrekarelerle yapılması büyük önem taşıyor" diyor.

DASK'ın ödeme gücü 117 milyar lira

DASK'ın fon büyüklüğü de giderek artıyor.

Eren, 22 yılı aşkındır DASK'ın başarılı bir şekilde işlediğini ifade ederek, "Bizim getirdiğimiz nokta deprem öncesi 23,5 milyara ulaştırdık DASK'ın fon büyüklüğünü. Tabii ki bunun haricinde de bir reasürans korumamız var ve bu reasürans korumasıyla beraber aslında DASK'ın toplam ödeme gücü

117 milyar diyebiliriz" şeklinde konuştu.

'Zorunlu Afet Sigortası' geliyor

DASK'In kapsamının genişletilmesi çalışmaları da tamamlandı. Artık zorunlu deprem sigortası kavramı yerini afet sigortasına bırakacak.

Sel, orman yangını, heyelan gibi tüm doğal afetler teminat kapsamında yer alacak.

Düzenlemelerin kısa sürede yapılması ve ZASK poliçelerinin 01 Ocak 2024'ten itibaren hayata geçmesi hedefleniyor.