Türkiye kenetlendi, tüm imkanlar deprem bölgesinde yaraların sarılması için seferber edildi. Öncelik afetzedeler için geçici barınma alanları oluşturmaktı.

İlk önce çadırlar yetişti imdada ardından konteyner evler.

100 bini aşkın konteyner ev, 500 bine yakın afetzedenin yuvası oldu.

Konteyner kentler hızla kuruldu

Afetin vurduğu 11 ilde konteyner kentler için depreme dayanıklı alanlar özenle belirlendi.

İş makineleri gece gündüz aralıksız çalıştı. Alt yapı ve peyzaj çalışmaları hızla tamamlandı. Sosyal alanlar oluşturuldu.

Yurdun dört bir yanından afet bölgesine gönderilen konteynerler bir bir kuruldu.

[Grafik: TRT Haber]

Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay'da 42 bin 13 konteynere 135 bin 87 depremzede yerleştirildi. Kahramanmaraş ve Malatya'da da depremzede ailelerin tamamı konteynerlere taşındı. İki kentte yaklaşık 50 bin konteynerde 146 bin depremzede barınıyor. Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da ise 25 bin 952 konteyner kuruldu.

Evler, afetzedelerin temel ihtiyacını karşılayacak eşyalarla donatıldı

Evlerin içi afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak mobilya ve beyaz eşyalarla donatıldı. Böylece kurulumu tamamlanan konteyner kentler afetzedelerin hizmetine sunuldu.

Konteynerlerin içi 1+1 ev şeklinde ihtiyaç duyulan her şey mevcut. Mutfağı banyosu da evlerin içinde bulunuyor yine yaşayan sayısına göre yatak temin ediliyor.

Konteyner kentlerde sosyal alanlar da kuruldu

Konteyner kentler mahalle kültürü esas alınarak planlandı. Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği sosyal marketlerden çamaşırhanelere, mescitten sağlık tesislerine ve oyun alanlarına kadar her şey var.

Depremin hemen ardından Şanlıurfa'nın Birecik ve Haliliye ilçelerinde konteyner kent kuruldu. Şair Nabi konteynerkentte her detay düşünüldü. Çocuklar için sinema salonu konteyner kenti de kuruldu.

Geçici yaşam alanlarında kalan depremzedeler, kalıcı konutlar tamamlandığında yeni evlerine taşınacak.

Haber: Sena Kaya /Ahmet Hamdi Çiçek

Kamera: Memiş Akçam

Grafik: Nursel Çoban