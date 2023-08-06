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Gündem
TRT Haber 06.08.2023 10:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine 21 ziyaret gerçekleştirdi

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Devlet tüm birimleri ile ilk andan itibaren sahadaydı. Bu dönemde süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu il ve ilçelere 21 ziyaret gerçekleştirdi.

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Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı.Devlet, yaraların hızla sarılması için tüm kurumlarını harekete geçirdi. Geride kalan 6 ayda Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci bizzat yönetti, bölgeye 21 kez gitti.

Erdoğan, ziyaretlerine depremden 48 saat sonra 8 Şubat'ta 3 şehir ile başladı.
Önce afetin merkez üssü Kahramanmaraş, ardından Hatay ve Adana'da incelemelerde bulundu.

Bölgedeki ilk mesajında kalıcı konutlar için tarih ve söz verdi.

Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023
Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023

Afetzedelerle yakından ilgilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin henüz birinci haftasında ağır yara alan tüm illere ziyaretlerini tamamladı.

3 gün içinde Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çalışmaları yerinde inceledi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eşi Emine Erdoğan da yanındaydı.

Depremzedelere misafir oldular

Erdoğan, ziyaretlerinde afetzedelerle yakından ilgilendi. Onlarla kucaklaştı, acılarını paylaştı.

20 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha bölgedeydi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ziyarete eşlik etti.
İki lider afetzedelerin konteynerlerine misafir oldu.

Erdoğan ve Bahçeli felaketin vurduğu ilçelere de ziyaretler gerçekleştirdi.

Seçim sürecinde deprem bölgesini yalnız bırakmadı

Mart ayına gelindiğinde ise bölgenin ayağa kaldırılma çalışmaları sürerken Türkiye seçim atmosferine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dönemde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. 12 Mart'ta Hatay'ın Kırıkhan, Samandağ ve Defne ilçelerine gitti.

Deprem bölgesinde birinci oldu

İnşa edilecek konutların ilk temeli Kahramanmaraş'ta 23 Mart'ta atıldı. Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te de kazma vuruldu.

Nisanda Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da inşaatlar başladı. Erdoğan, büyük afetten sadece 2 buçuk ay sonra köy evlerinin teslim törenine katıldı.

Tarih 14 Mayıs'ı gösterdiğinde Türkiye sandık başına gitti. Erdoğan, deprem bölgesinde birinci çıktı. Bu defa teşekkür için 5 şehirde afetzedelerle buluştu.

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