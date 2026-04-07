İstanbul'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Provokasyon kokan bir hareket"

Olay yerine giderek ekiplerden bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül şunları aktardı:

"Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden biri öldürüldü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Başta emniyet müdürümüz olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Önlemleri sayesinde olayı hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Provokasyon kokan bir hareket. Konsoloslukta 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Emniyetimiz her yönüyle çalışmalarını sürdürüyor."

Duran: Bu hain saldırı inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı ve kararlı müdahalesi, olası daha büyük bir tehdidin önüne geçmiştir. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu hain saldırı, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."