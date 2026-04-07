DHA 07.04.2026 13:04

59 ilde 2 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bizzat takip ettiği 59 ilde düzenlenen operasyonda 2 ton 352 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 529 şüpheli gözaltına alındı, 129'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 59 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bizzat takip ettiği, 59 ili kapsayan dev operasyonda 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 258 binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 529 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 129'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 49 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

5,8 milyon hapın sokaklara inmesi engellendi

Operasyonun büyüklüğü de dikkat çekti. Karadan ve havadan eş zamanlı yürütülen operasyona 795 operasyonel ekip ve 1987 polis katıldı. Çalışmalar, 14 hava aracı ile saniye saniye izlendi. Aramalarda, emniyetin hassas burunu 37 narkotik köpeği de kullanıldı. Adana'da sentetik ecza deposuna düzenlenen baskında, tam 2 ton 259 kilogram sentetik ham maddesi yakalanarak, buradan üretilecek yaklaşık 5,8 milyon uyuşturucu hapın piyasaya sürülmesi engellendi. Ankara'da 37 kilonun üzerinde esrar, İstanbul'da ise yaklaşık 6 kilogram eroin ele geçirildi.

"Sokaklar temizlenene kadar durmak yok"

Öte yandan; yetkililerden yapılan açıklamalarda, gençleri hedef alan karanlık yapıların kökü tamamen kazınana kadar mücadelenin tavizsiz süreceği vurgulandı. Sokaklar, uyuşturucu tacirlerinden zerresine kadar temizlenene dek operasyonların aynı kararlılıkla devam edeceği aktarıldı.

