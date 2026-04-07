Gündem
AA 07.04.2026 12:39

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 17'nci duruşması başladı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 17'nci duruşması başladı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, bazı CHP'li milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, dünkü duruşmada sanık Ekrem İmamoğlu'nun davanın soruşturmasında görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle söz aldı.

Savcı, sanık İmamoğlu'na yönelik, "İddia makamı hakkında beyanlarınıza dikkat edin. İlk celsede de benzer bir durum yaşandı. İddia makamı olarak bu tarz söylemleri kabul etmiyoruz. Yargılamaya gölge düşüren, savcılık makamını baskı altına almaya çalışan beyanlardan vazgeçin. Bu doğru bir yaklaşım değil. Haddinizi aşmayın. Haddinizi bildiririz." dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatları savcıya tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı araya girerek, İBB'de yazılım koordinatörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emrah Yüksel'i kürsüye çağırdı.

Sanık Yüksel'in çapraz sorgusunda söz alan sanık İmamoğlu, Yüksel'e iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak yer alan sanık Hüseyin Gün'ü tanıyıp tanımadığını sordu.

Yüksel'in "hayır" cevabını vermesi üzerine İmamoğlu, "Bu nasıl bir örgüt ki örgüt üyesi yöneticiyi tanımıyor. İddia makamını eleştiren olarak değil, yargılayan makamı olarak olması nedeniyle kınıyorum. Niçin burada olduğunu biliyorum o yüzden rahatım. Bu çalışma arkadaşım 6-7 aydır iddia makamı yüzünden evlatlarından uzak. İddia makamının vesile olduğu casusluk davasını yazan da aynı iddia makamı. Bu bir siyasi davadır, çökmüştür. Ana şemada örgüt üyesi örgüt liderini tanımıyorsa dava baştan çökmüştür. Çöken bir makam daha vardır, o da iddia makamıdır." dedi.

Duruşma, Yüksel'in çapraz sorgusuyla devam ediyor.

Öte yandan, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de arasında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin birleştirilmesi üzerine davadaki sanık sayısı 414 oldu.

