AA 07.04.2026 12:12

Zincir bağlanmayan köpek sahibine 2,3 milyon tazminat kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir evin bahçesinde zincirsiz tutulan köpeğin saldırısında yaralanan kişiye, köpeğin sahibi tarafından 2 milyon 3 bin 657 lira tazminat ödenmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Dairenin kararına göre, Kayseri'de yaşayan bir kişi, Develi ilçesindeki bağ evine gittiği sırada etrafı tel örgüyle çevrili bir bahçede tasmasız duran köpeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 4 kez ameliyat olan bu kişi, köpeğin sahibi hakkında Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Saldırı nedeniyle yüzünde sabit iz kalma riski bulunduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirten davacı, köpeğin zincirinin bağlı olmaması nedeniyle sahibinin saldırıda tam kusurlu olduğunu ifade etti.

Davalı ise savunmasında, köpeğin zincire bağlı şekilde tel örgüyle çevrili bahçede bulunduğunu öne sürdü.

Zinciri kıran köpeğin, tel örgünün altından çıkarak davacıya saldırdığını savunan davalı, şunları kaydetti:

"Köpeğim uysal bir hayvan. Daha öncesinde böyle bir şey yaşanmamıştı. Olaydan bir gün önce bahçemin dışında bulunan masada balta izleri gördüm. Uysal olan köpeğim birileri tarafından kızdırılmış olabilir. Ben köpeğimi zincire bağlayarak üzerime düşen özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirdim. Olayın meydana gelmesinde sorumluluğum yok."

Üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedi

Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, olayda kusurlu bulduğu köpeğin sahibinin 1 milyon 953 bin 657 lira maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere 2 milyon 3 bin 657 lira tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkemenin kararında, saldırı nedeniyle davacının yüzünde kalıcı iz oluştuğu, çalışma gücünü yüzde 54 oranında kaybettiği ve geçici iş göremezlik süresinin 4 ay olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Dinlenen tanık beyanlarından, köpeğin zincirinin bağlı olmadığının anlaşıldığı bildirilen kararda, davalının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinden tazminattan sorumlu olduğu vurgulandı.

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Dairenin kararında, davalının, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Hayvan bulunduranın sorumluluğu" başlıklı 67. maddesi kapsamında olayda sorumluluğunun bulunduğu ifade edildi.

