Açık 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.04.2026 11:59

Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılmış doğru bir adım olduğunu belirterek, "Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Terörsüz Türkiye, doğru zamanda atılan doğru bir adımdır, tarihi önemde bir dönüm noktasıdır. Akıl, vizyon, emek, sabır ve itinayla, vatan ve millet aşkıyla, devleti millet dayanışması ile yürütülen hayırlı bir sürecin de ürünü olacaktır. Terörsüz Türkiye, milletimizin özlemle beklediği bir gelişme, daha müreffeh ve huzurlu bir geleceğin müjdesi, kalıcı barışın, umudun, lider ülke Türkiye’nin habercisidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu süreçte aldığı inisiyatif, millet adına son derece dikkatli, son derece titiz ve sorumluluk bilinci yüksek bir şekilde yürütülmektedir. Bu tabloyu yakından takip ediyor, yapılan çalışmaları yakından izliyor ve gereken her hassasiyetin gösterilmesini elzem görüyoruz. Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti, köklü kardeşliğin, güçlü geleceğin, ortak kaderin ve sarsılmaz birlik ruhunun en sağlam teminatıdır. Bu teminat dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır, yarın da ilelebet payidar kalacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Devlet Bahçeli MHP
Sıradaki Haber
Zincir bağlanmayan köpek sahibine 2,3 milyon tazminat kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Zincir bağlanmayan köpek sahibine 2,3 milyon tazminat kararı
12:11
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
12:07
Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 36 gözaltı
12:06
KVKK Başkanı Bilir: Bireyler, kişisel verilerin öneminin farkına varmalı
12:05
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
12:00
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 312'ye yükseldi
Bitlis'te "baharın müjdecisi" çiğdemler doğaya renk kattı
Bitlis'te "baharın müjdecisi" çiğdemler doğaya renk kattı
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ