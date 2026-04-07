TRT Haber 07.04.2026 12:58

İstanbul'da polise yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'da polise yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin açıklamada bulundu. 

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON HABERLER
15:22
İran: İsrail'deki petrokimya tesisleri ile BAE ve Kuveyt'teki ABD askeri karargahları hedef alındı
15:15
DSÖ: İsrail'in saldırdığı Lübnan'da can kayıpları son bir haftada yüzde 50'den fazla arttı
15:33
Trump: İran'da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak
14:56
İşgalci İsrail ordusu, işgali genişlettiği Lübnan'a yeni birlik sevk etti
14:58
ABD-İsrail, İran'ın tarihi Kaşan kentinde bir demir yolu köprüsüne saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
14:31
İşgalci İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı
