İstanbul'da 2 bin 928 az hasarlı bina tespit edildi

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Son durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız"

Buna göre bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri 39 ilçe ve 963 mahallede 25 bin 17 binayı inceledi.

22 bin 89 binanın hasarsız olduğu, 2 bin 928 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

Bakan Kurum, paylaşımında "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.

