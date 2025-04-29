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Gündem
TRT Haber 29.04.2025 16:38

Eğitim faaliyeti sırasında kaza: 1 asker şehit

Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzuneğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.

Eğitim faaliyeti sırasında kaza: 1 asker şehit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, içtima alanında atış eğitimi esnasında elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

 Nevşehir Valisi Ali Fidan da,  İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un eğitim faaliyeti sırasında yaşanan kazada şehit olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim." ifadesini kullandı.

Fidan, Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatına başsağlığı ile sabır diledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise kazanın "Tabanca Mekanik Nişancılığı ve Kuru Tetik Çalışması Eğitimi" sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 08.15 sıralarında İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim esnasında meydana gelen elim kazada, Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun şehit olmuştur. Eğitim sırasında bir personelin silahı kazayla ateş almış ve çıkan kurşun, Uzun'un bel bölgesine isabet etmiştir. Ağır yaralanan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit Hüseyin Uzun için tören düzenlendi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından İl Jandarma Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

Buradaki törende şehidin öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından dua edildi.

Törenin ardından şehidin naaşı uçakla memleketi Gaziantep'e uğurlanmak üzere Kapadokya Havalimanı'na götürüldü.

Törene, şehidin yakınları, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Uzun'un silah arkadaşları katıldı.

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