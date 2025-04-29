Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Türkiye-İtalya ilişkileri güçleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye ile İtalya iki önemli NATO müttefiki. Aramızdaki münasebetlerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini görüyoruz. Önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor. İtalya ile ticari bağlarımız güçleniyor. İtalya ile yeni iş birliği alanlarını değerlendireceğiz. Ekonomi ve ticaret iş birliğinin itici gücü oluyor. İtalya dış ticaretimizdeki ilk 5 ülkeden biridir. Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar. Yapılan yeni anlaşmalarla bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel gelişmeler bizi iş birliğine yönlendiriyor.

Avrupa Birliğine üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Türkiye ile İtalya iki güçlü iki müttefik.

Dostluğumuzun bir göstergesi olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na İtalya’yla birlikte ev sahipliği yapacağız.

"Gazze'de ateşkes önceliğimizdir"

Türkiye barışa katkı sunmayı sürdürecek. Karadeniz başta olmak üzere bölgemizdeki barış çabamız sürüyor

Ukrayna'daki gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi belirttik.

Gazze'de ateşkes önceliğimizdir. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

İtalya ile Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız.

Sayın Meloni'yi Türkiye'ye davet ediyorum. Derinleşen ilişkilerimizin gelişmesi için bu ziyareti önemsiyoruz.