Parçalı Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 29.04.2025 15:01

DMM: Cumhurbaşkanımızın üniversite diploması ile ilgili dava bulunmamaktadır

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı, Yargıtay tarafından onandı' iddiasının doğru olmadığını, Yargıtay'da söz konusu bir dava bulunmadığını açıkladı.

DMM: Cumhurbaşkanımızın üniversite diploması ile ilgili dava bulunmamaktadır

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı, Yargıtay tarafından onandı' iddiası doğru değildir. Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararı, E.P. isimli şahıs hakkında yürütülen muhakemeyle ilgilidir. Yargıtay'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili görülen bir dava bulunmamaktadır. Marmara Üniversitesi, 25 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ilgili detaylı açıklama yapmıştır" denildi.

DMM: Cumhurbaşkanımızın üniversite diploması ile ilgili dava bulunmamaktadır

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, aynı bölümde mezun olanların bulunduğu kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında talebi üzerine şahsına verilen diploma ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Benzer iddialar daha önce de merkezimizce yalanlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' tepkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Meloni'den Türkiye ile gelişen ilişkilere vurgu
16:13
Lübnan: İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmemesi istikrarı tehdit ediyor
16:13
Trump, ilk 100 gününde ticaret savaşlarını kazanma, Rusya-Ukrayna ve Gazze ateşkesi gibi hedeflerine ulaşamadı
15:56
Uluslararası Af Örgütünün "2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu Raporu" açıklandı
15:52
Soykırımcı İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana tutukladığı 177 Filistinli gazeteciden 49'u hala hapiste tutuluyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
Filistinli baba, çocuklarının hatıralarıyla enkazda hayata tutunuyor
Filistinli baba, çocuklarının hatıralarıyla enkazda hayata tutunuyor
FOTO FOKUS
Ehliyetsiz sürücü, trafik güvenliğini işte böyle tehlikeye attı
Ehliyetsiz sürücü, trafik güvenliğini işte böyle tehlikeye attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ