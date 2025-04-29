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Gündem
AFP 29.04.2025 14:12

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi başladı

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında başladı.

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi başladı

Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan, Faruk Acar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Giorgia Meloni İletişim Başkanlığı İtalya Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun Hakan Fidan Mahinur Özdemir Göktaş Osman Aşkın Bak Mehmet Fatih Kacır Ömer Bolat Haluk Görgün
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