Bakan Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' tepkisi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, CHP'nin toplantı yaptığı otellerdeki kameraları kapatmasına ilişkin Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özel'in söyledikleri alçak bir iftiradır" dedi:

"Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım:

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor."

EGM: Belediyelerin jammer kullanma yetkisi yok

Emniyet Genel Müdürlüğü, belediye başkanları ve belediyelerin, jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında bulunmadığını ve yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, suç olarak tanımlandığını bildirdi.