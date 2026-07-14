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Gündem
TRT Haber 14.07.2026 10:09

İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi

İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Mapping Gösterisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde izleyicilerle buluşacak

İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Mapping Gösterisi, 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 21.00 ve 22.00’de iki seans hâlinde gerçekleştirilecek.

Her biri 5 dakika 30 saniye sürecek gösteride, İstanbul’un simge yapıları Galata Kulesi ve Kız Kulesi, dijital sanat, ışık ve ses teknolojileriyle 15 Temmuz ruhunu yansıtan etkileyici bir görsel anlatıma ev sahipliği yapacak.

Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin mimari dokusuna özel olarak hazırlanan üç boyutlu ışık haritalama gösterisinde Türk tarihinin köklü mirasından 15 Temmuz gecesinde aziz milletimizin ortaya koyduğu kahramanlık destanına uzanan özel bir hikâye akışı sunulacak.

Millî birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan görseller, arşiv sesleri, özgün müzik tasarımları ve ışık efektleriyle zenginleştirilen gösteride millî iradenin gücü, meydanlarda sergilenen kararlılık ve aziz şehitlerimizin hatırası üç boyutlu animasyonlarla izleyicilere aktarılacak.

İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Mapping Gösterisi, ziyaretçilere yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmayacak, 15 Temmuz’un hafızalarda bıraktığı izleri dijital sanatın imkânlarıyla yeniden canlandırarak demokrasi bilincinin, millî birlik ruhunun ve şehitlerimizin aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak.

ETİKETLER
15 Temmuz Galata Kulesi İletişim Başkanlığı İstanbul
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