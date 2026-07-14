15 Temmuz Destanı 10. yılında tüm yurtta anılacak

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla “İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla Türkiye genelinde kapsamlı anma programları gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul’daki ana etkinliklerin yanı sıra fotoğraf sergileri, dijital deneyim alanları, anma yürüyüşleri, görsel gösteriler ve hafıza projeleriyle milletin demokrasi mücadelesi farklı mekânlarda vatandaşlarla buluşturulacak.

Ankara'da dev buluşma

Anma programlarının merkezi, 15 Temmuz 2026 tarihinde Başkent Millet Bahçesi olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek ve yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen programda, hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu kararlılık ve millî iradeye sahip çıkma iradesi bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak. Aziz şehitler rahmetle yâd edilirken gazilere duyulan minnet ifade edilecek ve onuncu yıl anısına hazırlanan etkinliklerle ortak hafıza canlı tutulacak.

Raylarda demokrasi mesajı

Bu kapsamda hayata geçirilecek projelerden biri olan “İrade Bizim, Zafer Bizim” temalı tren giydirme çalışması kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 10 tren, hafta boyunca Türkiye’nin farklı güzergâhlarında sefer yapacak. Böylece milyonlarca yolcu, demokrasi destanını anlatan görseller ve millî birlik mesajıyla yolculukları boyunca buluşacak.

Havalimanlarında "Hafıza ve Hatıra" fotoğraf sergisi

Anma programları kapsamında hazırlanan “Hafıza ve Hatıra: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” ise 14 Temmuz’da Esenboğa, İstanbul, Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Gaziantep havalimanlarında ziyaretçilerini ağırlayacak. İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde hazırlanan sergide, milletin darbe girişimine karşı gösterdiği direnişi ve demokrasi uğruna verdiği mücadeleyi yansıtan fotoğraflar yer alacak.

253 şehidin anısı "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu" ile yaşatılacak

İstanbul’da gerçekleştirilecek hafıza projeleri de ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak. 13 Temmuz’da Üsküdar Meydanı’nda açılacak Sessiz Tanıklık Enstalasyonu, 253 şehidin anısını yaşatacak. Her şehit adına bir Türk bayrağının yer alacağı alanda isim, doğum tarihi ve memleket bilgilerine yer verilecek; enstalasyon, milletin gösterdiği fedakârlığı gelecek nesillere aktarmayı amaçlayacak.

"Hatıra Ağacı" ile dijital hafıza oluşturulacak

15 Temmuz tarihinde ise Üsküdar ve Taksim Meydanları’nda kurulacak Hatıra Ağacı Deneyim Alanı, ziyaretçilere etkileşimli bir hafıza deneyimi sunacak. Vatandaşlar dokunmatik ekranlar aracılığıyla şehitlere yönelik duygu, düşünce ve mesajlarını paylaşabilecek; iletilen tüm mesajlar ortak dijital hafızada bir araya getirilecek. Böylece ziyaretçiler yalnızca anma programlarını izleyen değil, toplumsal hafızanın oluşumuna katkı sunan aktif katılımcılar hâline gelecek.

Kızılay'da Dijital Zaman Tüneli

Başkentte kurulacak “İrade Bizim, Zafer Bizim” Dijital Zaman Tüneli, 15-16 Temmuz tarihlerinde Kızılay Meydanı’nda ziyaret edilebilecek. Ses, ışık ve dijital teknolojilerle hazırlanan deneyim alanı, darbe girişiminin ilk anlarından millî iradenin zaferine uzanan süreci ziyaretçilere aktarırken, Türkiye’nin son on yılda savunma sanayii ve teknoloji alanında kaydettiği gelişmeleri de gözler önüne serecek.

Şehitler Köprüsü'nde anma yürüyüşü

Demokrasi mücadelesinin simge mekânlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu yıl da anma programlarının önemli duraklarından biri olacak. 15 Temmuz günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla Zincirlikuyu’dan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitliği’nde sona erecek.

Boğaz'da 1500 dronlu görkemli ışık gösterisi

Akşam saatlerinde ise İstanbul Boğazı, demokrasi destanını anlatan görsel gösterilere ev sahipliği yapacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde gerçekleştirilecek mapping gösterileri, dijital sanat teknikleriyle o gece yaşananları ve milletin birlik ruhunu izleyicilere aktaracak. Saat 22.15’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde düzenlenecek 1.500 dronlu ışık gösterisi ise gökyüzüne Türk bayrağını ve “İrade Bizim, Zafer Bizim” mesajını yansıtacak.

81 ilde anma çadırları

Anma programları yalnızca Ankara ve İstanbul ile sınırlı kalmayacak. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde kurulacak “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Çadırları”, vatandaşlara hazırlanan video ve dijital içeriklerle o gece yaşananları yeniden deneyimleme imkânı sunacak. Ayrıca Başkent Millet Bahçesi ile 81 ilde gerçekleştirilecek etkinliklerde, Gölbaşı’nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti vatandaşlara dağıtılacak.

Ortak hafıza ve demokrasi bilinci gelecek nesillere aktarılacak

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek programlarla, milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığı onuncu yılında bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak. “İrade Bizim, Zafer Bizim” teması etrafında şekillenen etkinlikler; şehitlerin emaneti olan demokrasi bilincini canlı tutmayı, ortak hafızayı güçlendirmeyi ve milletin yazdığı demokrasi destanını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Böylece Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek anma programları, geçmişe duyulan vefayı geleceğe taşınan ortak bir bilinçle buluşturacak.