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Dünya
AA 14.07.2026 10:39

Fransa'da binlerce hektarlık orman yandı

Fransa'nın başkenti Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau Ormanı'ndaki yangında 1900 hektardan fazla alanın küle döndüğü belirtildi.

Fransa'da binlerce hektarlık orman yandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Seine-et-Marne vilayetindeki Fontainebleau Ormanı'nda 12 Temmuz'da çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Paris'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki ormanda, yaklaşık 850 itfaiye erinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Seine-et-Marne İtfaiye Teşkilatından edinilen bilgiye göre, yangında şu ana kadar 1900 hektardan fazla alan kül oldu.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamaya göre, aralarında Seine-et-Marne'ın da yer aldığı 30 vilayette yüksek orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi.

Paris'in "yeşil akciğeri" olarak da bilinen Fontainebleau Ormanı'ndaki yangın, son 20 yılda ülkenin kuzey kısmındaki en büyük 3. yangın olarak kayıtlara geçti.

Fontainebleau Ormanı ve Gatinais Doğal Parkı, ülkedeki 10. biyosfer rezervi olma özelliğini taşıyor.

Fransa'da yıl başından bu yana ülke genelinde 32 bin hektar alanın küle döndüğü, orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 59 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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