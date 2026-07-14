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TRT Haber 14.07.2026 10:28

15-18 yaş grubuna müebbet hapis cezası verilebilecek

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında belirli koşulların oluşması halinde, 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmaksızın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı.

15-18 yaş grubuna müebbet hapis cezası verilebilecek

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, TBMM"de "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Usta, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 31. maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeyle, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik cezai müeyyidelerin yeniden belirlendiğini bildirdi.

Yeni düzenleme kapsamında; kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ile failin daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olması gibi hususlar hakim tarafından değerlendirilecek. Bu şartların varlığı halinde, hakimin takdirine bağlı olarak bu yaş grubundaki çocuklara herhangi bir yaş indirimi uygulanmayabilecek.

Yapılan bu düzenlemeyle, belirtilen şartların oluşması durumunda 15-18 yaş grubundaki çocukların müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabilmesinin önü açılacak. Usta, bu uygulamanın yalnızca kasten öldürme ve neticesi itibarıyla ağır yaralanmaya sebep olma suçlarıyla sınırlı tutulduğunu belirtti.

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