Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince titiz bir çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemeler sonucunda, kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan Özkan Aydemir'in liderliğindeki suç örgütünün, mağdurları "silahla tehdit" ederek para ve gayrimenkullerini gasp ve yağma ettikleri tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında zanlıların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu suç örgütüne yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.