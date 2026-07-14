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Ekonomi
AA 14.07.2026 10:22

Tavuk eti üretimi mayısta azaldı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 202 bin 336 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,6 yükselişle 1 milyar 857 milyon 150 bin adede çıktı.

Tavuk eti üretimi mayısta azaldı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, mayısta 202 bin 336 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3, bir önceki aya göre yüzde 14,4 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 21,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 857 milyon 150 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Mayısta kesilen tavuk sayısı, yıllık yüzde 16,8 azalışla 108 milyon 65 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,1 artarken, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 1,1, tavuk eti üretimi yüzde 2,2 azaldı.

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