5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 161 şüpheli yakalandı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde, milletin huzuruna ve gençlerin geleceğine kasteden suç örgütlerine ve sokak çetelerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda yürütülen 3 soruşturmaya ilişkin bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde, 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, toplam 107 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, toplam 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturmada ise silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Gürlek, soruşturmaları yürüten başsavcılıklar ve operasyonda görev alan personele teşekkür ederek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak, suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.