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Gündem
TRT Haber 14.07.2026 06:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla 14 Temmuz 2026 tarihinde Katar’a bir taziye ziyaretinde bulunacaklardır."

Uzun süredir tedavi gören eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin dün 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmış ve Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Şeyh Hamed'in vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.

1995-2013 yıllarında görev yapan eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013'te yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye devretmişti.

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