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Türkiye
AA 14.07.2026 06:32

İstanbul'da inşaat çalışmasında zarar gören bina tahliye edildi

Bahçelievler'de yürütülen inşaat çalışması sırasında bitişikteki apartmanın istinat duvarında oluşan hasar nedeniyle 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstanbul'da inşaat çalışmasında zarar gören bina tahliye edildi

Hürriyet Mahallesi Polat Sokak'ta devam eden inşaat çalışması sırasında, bitişikte bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı kısmen yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, çevrede ve binada inceleme yaptı. Hasar alan 15 dairenin bulunduğu apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.

Mahalle sakinlerinden Elif Alev, inşaat çalışması nedeniyle binanın hasar aldığını belirterek, "Komşular sesleri duymuş. O anda durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdiler. Bunun üzerine apartman hızlı bir şekilde boşaltıldı." dedi.

Geçici olarak mühürlenen binanın durumunun, belediye teknik personelinin yapacağı detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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