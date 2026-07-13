İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Tarihi Sepetçiler Kasrı, 15 Temmuz kahramanlarının ailelerini ve gazileri ağırladı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü nedeniyle özel bir program düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği öncülüğündeki programa İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Vatan uğruna can veren kahramanların rahmetle ve minnetle anıldığı programda, Vali Davut Gül, şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti.