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Türkiye
TRT Haber 13.07.2026 23:38

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen yemekte devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü vurgulandı.

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek
[Fotograf: AA]

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Tarihi Sepetçiler Kasrı, 15 Temmuz kahramanlarının ailelerini ve gazileri ağırladı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü nedeniyle özel bir program düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği öncülüğündeki programa İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Vatan uğruna can veren kahramanların rahmetle ve minnetle anıldığı programda, Vali Davut Gül, şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti.

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15 Temmuz İstanbul Valiliği
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