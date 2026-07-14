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Dünya
CENTCOM, Reuters, AA 14.07.2026 00:16

ABD İran'a yeni saldırı başlattı

ABD ordusu, İran'a karşı art arda üçüncü gece saldırılarına başladığını duyurdu. İran'da patlama sesleri duyuldu.

ABD İran'a yeni saldırı başlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gün hava saldırısı başlatıldığı duyuruldu.

Bu saldırıların, İran güçlerine ağır kayıplar verdireceği belirtilen açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceği öne sürüldü.

İran'da patlama sesleri

İran basını, ABD'nin saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Trump, "İran'ı sert bir şekilde vuracağız" demişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın röportajında, İran'ı pazartesi gecesi ve salı günlerinde "sert bir şekilde vuracaklarını" söylemişti.

Trump öte yandan, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Hürmüz'de ABD İHA'sı düşürüldü

İran basınına yansıyan haberlere göre ise Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD’ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

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